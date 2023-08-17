На данный момент можно с уверенностью сказать, что складные телефоны становятся популярными. Этот форм-фактор неуклонно набирает популярность в течение последних нескольких лет, и недавно к нему присоединились Pixel Fold от Google (первый складной телефон компании) и Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 от Samsung.

Конечно, именно Samsung первой начала выпускать складные телефоны в 2019 г., так что в некотором смысле она опережает события. Если серии Z Fold и Z Flip пользуются популярностью, значит ли это, что мы можем ожидать и Galaxy Z Tab? По мнению Т.М. Роха, главы подразделения Mobile eXperience Business компании Samsung, складные планшеты появятся в ближайшее время. Из интервью, взятого у Т.М. Роха в издании The Independent, стало известно, что Samsung не только думает о складном планшете Galaxy, но и скорее всего, уже работает над ним.

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Представитель Samsung даже заявил, что если компания сможет предоставить потребителям «значимые инновации», она объявит о первом поколении того, что должно быть складным Galaxy Tab. Он также сказал, что этот форм-фактор также будет применяться к более крупным устройствам, таким как ноутбуки, но похоже это произойдет не скоро.