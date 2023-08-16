Прошло всего несколько дней после того, как Galaxy Z Fold 5 от Samsung был отправлен жаждущим покупателям, и вот уже Xiaomi выпустила свой складной телефон.

Xiaomi Mix Fold 3 выглядит великолепно - дизайн блока камер возможно не эффектный, но в остальном телефон выглядит так, как и следовало ожидать от премиальной раскладушки. На выбор предлагается стеклянная или композитная задняя панель (последняя - более необычный вариант). Более того, он невероятно тонкий - толщина в сложенном состоянии составляет всего 5,3 мм (опережая 6,1-мм Z Fold 5 и 5,8-мм Google Pixel Fold).

Он также кажется более прочным, поскольку он выдерживает 500 000 складываний по сравнению с 200 000 складываний Samsung Galaxy Z Fold 5 и Pixel Fold. Тем не менее телефон Xiaomi не имеет степени защиты IP, поэтому он вряд ли будет таким же водонепроницаемым, как эти два конкурента.

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Но есть и другие достоинства, в том числе четырехлинзовая камера на задней панели: Xiaomi Mix Fold 3 оснащен 50-Мп основной камерой, 12-Мп ультразумом с углом обзора 120°, 10-Мп телефото с 3,2-кратным оптическим зумом и 10-Мп перископической камерой с 5-кратным оптическим зумом.