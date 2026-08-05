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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом этого года в мировом прокате
Новая история паренька в красно-синем трико обогнала даже «Историю игрушек 5».
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В самом конце июля этого года в прокат вышел фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях. По прошествии шести дней проката картина режиссёра Дестина Дэниела Креттона собрала $1,15 миллиарда, обогнав фильм «История игрушек 5» и одновременно став самым кассовым фильмом 2026 года в мировом прокате.

Источник изображения: Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures, Sony Pictures Releasing.

Понятно, что впереди ещё практически полные пять месяцев, и велика вероятность, что в прокат выйдут ещё более успешные фильмы, но в целом планка задрана весьма высоко.

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Напомним, что бюджет нового фильма про ужаленного пауком паренька в красно-синем трико составил $225 миллионов. При таких кассовых сборах, многократно окупивших весь фильм, это уже колоссальный и безоговорочный успех.

#сша #кино
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