То есть, любой бензин стандартов «Евро-5», «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2».

Некоторое время назад в России было временно — до конца года— разрешено производить и продавать бензин и дизельное топливо экологического класса, соответствующего европейскому стандарту «Евро-3». По всей видимости, с адекватной скоростью решить проблемы с обеспечением потребителей топливом современных экологических классов не удаётся, поэтому разрешение было не просто продлено, но и дополнительно расширено.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, согласно комментарию Минэнерго России, теперь в стране вплоть до 1 июля 2027 года постановлением Правительства помимо топлива экологического класса К5 («Евро-5») разрешено производить, импортировать и продавать топливо экологических классов К4, К3 и К2, больше известных, как «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2».

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Отмечено, что предыдущее решение о разрешении продажи топлива класса «Евро-3» вплоть до 31 декабря 2026 года отныне считается утратившим силу. При этом Минэнерго отмечает, что это решение именно временное, вынужденное, направленное на стабилизацию внутреннего топливного рынка, и не означает общей тенденции на снижение экологических требований к топливу в стране. Кроме того, постановление обязывает автозаправочные станции наглядно указывать то, топливо какого класса они предлагают к покупке.

Здесь следует понимать одну важную вещь. Непосредственно с двигателями автомобилей, которых вынужденно будут «кормить» топливом устаревшего экологического класса, скорее всего, ничего не случится, и работать они будут как и прежде. Гораздо сложнее ситуация с выхлопной системой, а конкретно — с каталитическими нейтрализаторами современных автомобилей, выпущенных после 2011 года и не рассчитанных на такие высокие значения содержания серы и других примесей в топливе. Так что если вы зажиточный гражданин на современном «китайце», то внимательно смотрите, какое топливо заливаете в своего железного коня: замена катализатора — очень дорогостоящая процедура.