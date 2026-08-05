В тестовом, естественно, режиме. По крайней мере, таков план, которым поделился глава турецкого Минэнерго.

Воплощение проекта АЭС «Аккую» в реальность потихоньку близится к завершению, и первый энергоблок станции совсем скоро начнёт работать в тестовом режиме. По словам главы Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, первый энергоблок «Аккую» планируется запустить в испытательном режиме до конца текущего года.

Источник изображения: АО «Аккую Нуклеар» / ТАСС.

Напоминаем, что АЭС «Аккую» создаётся по проекту российской госкорпорации «Росатом» и полностью соответствует всем современным требованиям к безопасности атомных энергетических установок.

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Всего станция будет состоять из четырёх энергоблоков с водо-водяными реакторами суммарной мощностью 4 800 МВт. Предполагается, что ввод станции в полноценную эксплуатацию значительно расширит промышленные возможности Турции. А это сейчас, в период геополитической турбулентности, критически важно. Кто дальновиднее и сообразительнее, тот будет переманивать задушенную ситуацией с энергетикой европейскую промышленность на свою территорию.