Если наказание за данное нарушение — неведома зверушка — то смысла в штрафах мало.

Наиболее распространённым нарушением правил дорожного движения является движение по обочине. Да, нередко такое нарушение — это проявление уважения к другим участникам движения: например, водитель тихоходного транспортного средства, чтобы не создавать неоправданный затор, может съехать на обочину, чтобы пропустить поток в попутном направлении, продолжив при этом двигаться сам. Но в основном «обочечники» — это «хозяева жизни», убеждённые в том, что именно они почему-то торопятся больше всех остальных.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщает Auto.ru, Национальный автомобильный союз (НАС) направил председателю Правительства России Михаилу Мишустину письмо с предложением повысить штраф за движение по обочине. Справедливости ради, в тексте также содержится предложение о повышении штрафа за движение по разделительным полосам и препятствие движению колонны, но ключевое здесь — это именно ужесточение наказания «обочечников».

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Любителей объезжать заторы по обочине предлагается наказывать на 5 000 рублей вместо нынешних 2 250 рублей. С одной стороны, это, может быть, и правильно, но с другой стороны, как известно, в правосудии главное не строгость наказания, а его неотвратимость. Значительная, если не сказать большая часть нарушений правил дорожного движения в России совершается в «безопасных» для нарушения локациях — подальше от систем фотовидеофиксации и полицейских засад. Штраф за движение по обочине же получить крайне затруднительно.

Также следует помнить, что нередко движение по обочине может быть по-настоящему вынужденным. Пример: водитель съехал на обочину на оживлённой магистрали и остановился. Правилами вынужденная остановка на магистрали разрешена. Затем ему как-то необходимо вклиниться обратно в поток движения, мчащийся на скорости от 90 до 130 км/ч. Выезжать с обочины в полосу движения с нулевой начальной скоростью движения, как это, в принципе, предписано правилами, — это, мягко говоря, крайне небезопасно, а ждать большого «окна» — можно и не дождаться. Вот и получается, что в таких случаях обочина используется водителями как полоса разгона, хотя формально двигаться по ней запрещено. И штрафовать людей за такое нарушение, с точки зрения логики, неправильно.