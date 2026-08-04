По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К гибридам и уж тем более к полным электромобилям в России отношение неоднозначное, и надо отметить, совершенно справедливо. Такие машины гораздо дороже традиционных и без того практически недоступных среднему покупателю автомобилей — и если с гибридами это понятно, то по какой причине обычные электрокары дороже, объяснить людям практически невозможно. Тем не менее, в июне—июле этого года из-за проблем со снабжением автозаправок топливом спрос на альтернативный транспорт взлетел, по российским меркам, до небес.

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, издание «Ведомости» сообщило о том, что за период с января по июль включительно доля гибридов и электромобилей в продажах транспортных средств в России достигла практически 9%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 5%.

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Здесь следует понимать, что колоссальный скачок продаж пришёлся именно на лето этого года, когда автолюбители, по традиции и по элементарной человеческой психологии готовившиеся к худшему, стали продавать свои автомобили и пересаживаться на «электрички». Да, этот выбор, мягко говоря, не оправдался, но в статистике он уже учтён.

Также добавим, что рост спроса в текущем году, скорее всего, отзовётся пониженным спросом в году следующем — все, кто хотели и имели возможность, соответствующий выбор уже сделали. Если, конечно, не случится очередных «непредвиденных» нештатных ситуаций на предприятиях нефтепереработки.