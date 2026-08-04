Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Газпром нефть» полностью сняла ограничения на продажу топлива в 13 регионах России
Другие регионы явно последуют за ними в сжатые сроки.
реклама

На теме топливного дефицита, на короткое время действительно возникшего в России в июне—июле этого года, не попиарился только ленивый, и соответствующие слёзные «рилсы» долгом чести посчитал записать чуть ли не каждый второй блогер-автолюбитель. Поскольку возвращение ситуации к нормальности — это уже не такая горячая тема, и связано это с простой человеческой психологией восприятия негативных новостей, то о том, что положение дел стабилизируется, автоблогеры не сообщают, что создаёт ложное представление о сохранении проблем.

Источник изображения: «Газпром нефть».

Но в реальности обеспеченность внутреннего рынка топливом уже по большей части выправилась, а в некоторых наиболее густонаселённых регионах России и вовсе полностью нормализовалась. И чтобы в этом ни у кого не было никаких сомнений, пресс-служба «Газпром нефти» — одной из основных и крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний — сообщила о полном снятии ограничений на отпуск топлива в тринадцати регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае и в республиках Татарстан и Чувашия. На самом деле, произошло это уже несколько недель назад, просто сейчас об этом вышло формальное уведомление.

реклама

Покупатели в этих регионах могут без ограничений заливать как «до полного бака», так и заполнять канистры. Ранее, напомним, на заправках данной сети действовали ограничения в 20—30 литров в одну машину и с запретом на заполнение канистр. Кто в принципе дал сетям автозаправок право самовольно ограничивать продажу топлива, без официального указа от местных властей, что в значительной степени и подогревало ажиотаж, это уже другой вопрос, но теперь это уже позади.

Очевидно, что далее снятие ограничений распространится и на остальные регионы, где эти ограничения в принципе вводились.

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter