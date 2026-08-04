Другие регионы явно последуют за ними в сжатые сроки.

На теме топливного дефицита, на короткое время действительно возникшего в России в июне—июле этого года, не попиарился только ленивый, и соответствующие слёзные «рилсы» долгом чести посчитал записать чуть ли не каждый второй блогер-автолюбитель. Поскольку возвращение ситуации к нормальности — это уже не такая горячая тема, и связано это с простой человеческой психологией восприятия негативных новостей, то о том, что положение дел стабилизируется, автоблогеры не сообщают, что создаёт ложное представление о сохранении проблем.

Источник изображения: «Газпром нефть».

Но в реальности обеспеченность внутреннего рынка топливом уже по большей части выправилась, а в некоторых наиболее густонаселённых регионах России и вовсе полностью нормализовалась. И чтобы в этом ни у кого не было никаких сомнений, пресс-служба «Газпром нефти» — одной из основных и крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний — сообщила о полном снятии ограничений на отпуск топлива в тринадцати регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае и в республиках Татарстан и Чувашия. На самом деле, произошло это уже несколько недель назад, просто сейчас об этом вышло формальное уведомление.

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Покупатели в этих регионах могут без ограничений заливать как «до полного бака», так и заполнять канистры. Ранее, напомним, на заправках данной сети действовали ограничения в 20—30 литров в одну машину и с запретом на заполнение канистр. Кто в принципе дал сетям автозаправок право самовольно ограничивать продажу топлива, без официального указа от местных властей, что в значительной степени и подогревало ажиотаж, это уже другой вопрос, но теперь это уже позади.

Очевидно, что далее снятие ограничений распространится и на остальные регионы, где эти ограничения в принципе вводились.