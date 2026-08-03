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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС возбудила в отношении Apple дело из-за отказа предустанавливать Max и RuStore на iOS-устройства
Поведение Apple, учитывая её долю на рынке, необъяснимо.
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Мобильные устройства от Apple всегда критиковали за то, что у операционной системы iOS закрытая файловая система, не допускающая установки приложений откуда бы то ни было, кроме собственного магазина приложений компании — App Store. Возникает сомнительная ситуация, когда человек приобретает устройство и не может пользоваться им по своему усмотрению, как будто не покупает его, а берёт в аренду.

Источник изображения: Reuters.

Отдельные государства и объединения государств пытаются оказать на Apple давление в этом вопросе; получается неубедительно, но попытки продолжаются. И вот, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении компании из Купертино дело в связи с систематическими «дискриминационными действиями» в отношении российского программного обеспечения для устройств под управлением iOS.

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Как отметили в ФАС, Apple не исполнила предупреждение службы относительно предустановки на устройства под управлением iOS российского национального мессенджера (Max) и российского магазина приложений (RuStore). В связи с этим было возбуждено дело в соответствии с законом о защите конкуренции. По итогам рассмотрения дела в отношении Apple буден назначен штраф.

Вообще, поведение Apple в этом вопросе остаётся труднообъяснимым. Несмотря на то, что компания прекратила официальные поставки своей техники в Россию, юридически она продолжает функционировать на российском рынке. В частности, активно сотрудничает с Роскомнадзором в деле скрытия в российском сегменте App Store всех хорошо всем известных приложений из трёх букв. Кроме того, следует понимать, что сейчас не 2007 год, когда у Apple в сегменте смартфонов не было реальных конкурентов: доля купертиновцев на глобальном рынке поставок смартфонов ныне составляет всего 21%. С такой статистикой следует вести себя скромнее и быть более сговорчивыми.

#россия #сша #смартфоны #apple #техника
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