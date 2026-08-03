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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мегафон» назвал топ-10 зарубежных туристических направлений россиян
Весьма любопытный «топ», к слову. Но лидер остаётся неизменным.
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Несмотря на развитие внутреннего туризма, в этом году одно из главных внутренних туристических направлений в России оказалось, по сути, сорванным. В связи с чем вполне естественно, что погреться на солнышке россияне преимущественно ездят за рубеж. И вот, оператор сотовой связи «Мегафон» опубликовал десятку самых популярных зарубежных туристических направлений среди граждан России.

Источник изображения: ChatGPT.

Географию основных туристических маршрутов «Мегафон», естественно, берёт из статистики роуминга — в каких странах в основном эта функция используется, те, соответственно, и наиболее популярные. Понятно, что в данном случае статистика берётся их пользовательской базы «Мегафона», но, полагаем, логично будет предположить, что с другими операторами положение дел абсолютно идентично.

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Итак, чаще всего Россияне посещают Турцию. Так сложилось исторически и так продолжается и по сей день даже несмотря на геополитическую ситуацию. Следом за Турцией идут Китай, Грузия, Египет и Абхазия. Вторую половину десятки лидеров занимают Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения.

Повышенным спросом среди россиян стали пользоваться Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. Следует отметить, что это лишь частично связано с массовыми ограничениями, наложенными Европейским союзом. Исторически, несмотря на географическую, культурную и этническую близость, европейское направление для россиян никогда не было особенно популярным. Преимущественно из-за запредельной дороговизны таких путешествий при учёте обмена валют по крайне невыгодному курсу. Сейчас же к этому фактору добавились трудности при перелётах, когда в обязательном порядке требуется пересадка через аэропорт-посредник. А большинству туристов такие сомнительные приключения не нужны даже даром.

#россия #экономика #туризм
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