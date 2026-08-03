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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Уровень воды в Рейне из-за засухи снизился до исторического минимума
Учитывая важность данной реки, ситуация, мягко говоря, неприятная.
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О жаре, этим летом накрывшей Европу и в уже в ослабленном варианте добирающуюся до центральных регионов европейской части России, слышал, пожалуй, каждый. Без последствий подобные метеорологические явления не проходят, и вот, в частности, немецкая пресса сообщила о рекордном обмелении Рейна.

Источник изображения: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance.

Как уточняется, уровень воды в Рейне в городе Дуйсбург составил 149 сантиметров, что на 2 сантиметра ниже предыдущего антирекорда, установленного в августе 2022 года в период прошлой рекордной засухи. Учитывая, что Рейн используется не только как источник воды для промышленных и санитарных нужд, но и как транспортная артерия, то данная ситуация может ударить по карманам транспортных компаний, которые будут вынуждены перенаправить часть своих грузов наземным и заведомо более дорогим транспортом. И в конечном счёте, естественно, все расходы и издержки будут переложены на плечи простых покупателей.

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Обмеление Рейна вызвано не только жарой, из-за которой вода быстрее испаряется из водоёмов, но и длительным отсутствием дождей. Проще говоря, жара наступила вместе с засухой, и ничем хорошим такой «букет» для водоёмов не заканчивается.

#экономика #германия #погода
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