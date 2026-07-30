Сотрудники ГИБДД для выполнения этой задачи уже практически не требуются.

Управлять транспортным средством, никогда не нарушая правила дорожного движения, практически невозможно: даже самый внимательный водитель рано или поздно отвлечётся, пропустит знак или разметку, и совершит административное правонарушение. За которое с высокой долей вероятности, причём чем крупнее населённый пункт и чем оживлённее трасса, тем эта вероятность выше, придёт штраф.

Источник изображения: ChatGPT.

По статистике, 92,3% штрафов в России определяются и выписываются автоматическими системами фиксации (в простонародье «камерами»). Такая доля следует из статистики, опубликованной изданием «Коммерсантъ» со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему. По её сведениям, за первое полугодие текущего года в России было совершено почти 104,3 миллиона нарушений правил дорожного движения, из которых 96,5 миллионов были определены «камерами», а 7,7 миллиона — сотрудниками ГИБДД (ГАИ).

реклама

Хотя количество нарушений ПДД в России снижается, и преимущественно именно из-за запредельного количества систем фотовидеофиксации, но в целом этот процесс ощутимо замедлился. Так, по статистике, за первое полугодие этого года нарушений было всего на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Лидерами по количеству штрафов являются Москва и Московская область. Что, в общем-то, естественно, ведь это самые густонаселённые регионы России. Суммарно в Московском регионе за вышеупомянутый период было зафиксировано 25,8 миллионов нарушений.