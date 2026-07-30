Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Более 92% штрафов в России выписываются автоматическими системами фиксации
Сотрудники ГИБДД для выполнения этой задачи уже практически не требуются.
реклама

Управлять транспортным средством, никогда не нарушая правила дорожного движения, практически невозможно: даже самый внимательный водитель рано или поздно отвлечётся, пропустит знак или разметку, и совершит административное правонарушение. За которое с высокой долей вероятности, причём чем крупнее населённый пункт и чем оживлённее трасса, тем эта вероятность выше, придёт штраф.

Источник изображения: ChatGPT.

По статистике, 92,3% штрафов в России определяются и выписываются автоматическими системами фиксации (в простонародье «камерами»). Такая доля следует из статистики, опубликованной изданием «Коммерсантъ» со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему. По её сведениям, за первое полугодие текущего года в России было совершено почти 104,3 миллиона нарушений правил дорожного движения, из которых 96,5 миллионов были определены «камерами», а 7,7 миллиона — сотрудниками ГИБДД (ГАИ).

реклама

Хотя количество нарушений ПДД в России снижается, и преимущественно именно из-за запредельного количества систем фотовидеофиксации, но в целом этот процесс ощутимо замедлился. Так, по статистике, за первое полугодие этого года нарушений было всего на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Лидерами по количеству штрафов являются Москва и Московская область. Что, в общем-то, естественно, ведь это самые густонаселённые регионы России. Суммарно в Московском регионе за вышеупомянутый период было зафиксировано 25,8 миллионов нарушений.

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter