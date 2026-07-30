Что, в общем-то, естественно, учитывая состав отечественного рынка автомобилей.

Самыми популярными автомобилями в России являются кроссоверы, занимающие уже 75% продаж среди новых авто. Причина простая: большинство автолюбителей предпочитают практичные машины, а ничего практичнее кроссовера, который идеально подходит и для городской, и для трассовой езды, и для передвижения по разбитым грунтовым дорогам до дачи, быть в принципе не может. Соответственно, производители массово предлагают на отечественном рынке именно кроссоверы, причём всё чаще в полноприводных вариантах. Получается замкнутый цикл, который уже привёл к тому, что продажи полноприводных легковых авто в России достигли исторического максимума.

Источник изображения: ChatGPT.

По подсчётам аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие текущего года в России было продано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей, и из них 42,8% оснащены полным приводом в той или иной форме. Причём доля продолжает расти: в прошлом году она составляла 39,5%, и вот, теперь вплотную приблизилась к 43%.

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Нетрудно догадаться, что если бы не продукция «АвтоВАЗа», где полный привод конструктивно не предусмотрен даже на новейшем кроссовере Lada Azimut, то вышеупомянутая доля полноприводных авто в продажах была бы значительно выше.

На самом деле, многие автолюбители совершенно справедливо считают, что кроссовер без полного привода — деньги на ветер. Никогда не знаешь, куда, когда и по какой причине придётся съездить, а уж в среднестатистическом садовом/дачном товариществе, где дороги зимой если и чистятся, то в лучшем случае пару раз в месяц, без автомобиля повышенной проходимости можно конкретно «встрять».