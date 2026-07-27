Использование беспилотников в сельском хозяйстве — уже давно общепринятая норма.

Последние годы слово «беспилотник» в российском инфополе прочно ассоциируется, мягко говоря, с не самыми мирными устройствами, однако сфера применения у таких аппаратов отнюдь не только разрушительная, но ещё и максимально созидательная. В частности, во многих странах мира беспилотники активно применяются в сельском хозяйстве как распылители пестицидов и различных удобрений.

В России это всё пока только развивается, и вот, как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, в регионе появится первый в стране совместный российско-белорусский завод по производству дронов для нужд агропромышленного сектора.

Источник изображения: ChatGPT.

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В настоящее время над соответствующим проектом ведётся работа, а сам завод появится на выбранной площадке «в ближайшей перспективе».

Понятно, что «ближайшая перспектива» — это до неприличия растяжимое понятие, но главное, что процесс идёт, и вскоре будет запущено соответствующее производство. Необходимо понимать, что использование дронов позволяет гораздо эффективнее обрабатывать сельхозугодья, без необходимости привлечения тяжёлой техники и сжигания колоссальных объёмов топлива.