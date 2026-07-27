И в самом деле: пришёл на приватную встречу, а напротив человек в таких «умных» очках.

Мода на так называемые умные очки всё больше воспринимается обществом как нечто крайне сомнительное и даже опасное. В частности, значительная часть людей искренне опасается нарушения общепринятых норм приватности и конфиденциальности. Ситуация действительно серьёзная, и понять можно как людей, так и компании, намеревающиеся производить и продавать такие «умные» очки.

Источник изображения: Bloomberg.

Так, согласно раздобытым агентством Bloomberg сведениям, компания Apple реагирует на настроения в обществе и намерена разрешить сложившуюся ситуацию одним из нескольких способов. Предлагается, например, радикальная мера: вовсе отказаться от камер в «умных» очках. Есть и более консервативное предложение: камеры оставить, но лишить такие очки функции записи фото и видео.

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В первом случае «умные» очки будут выполнять лишь роль своего рода экрана, на который будет выводиться необходимая информация. Во втором случае они уже смогут работать как полноценные интерактивные помощники, и, очевидно, второй вариант более предпочтителен. Вопрос лишь в том, каким образом Apple лишит очки функции записи фото- и видеоконтента. Полагаем, что эту задачу нужно решать не программным, а «хардварным» способом: путём полного отказа от накопителей информации в очках.