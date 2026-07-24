Автоматическая трансмиссия в данном случае, конечно же, вариаторного типа.

Хоть в планы «АвтоВАЗа» в своё время и входил постепенный отказ от Lada Granta как от бесконечно устаревшего автомобиля, а ему на смену должна была прийти Lada Iskra, но сложившаяся объективная реальность пока вынуждает предприятие выпускать обе модели параллельно. И поскольку европейские, японские и американские автобренды избаловали отечественного автолюбителя комфортом, и тот начал требовать автоматические трансмиссии в машинах отечественного производства, причём даже в самых доступных, то «АвтоВАЗу» приходится этот запрос удовлетворять.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, сегодня тольяттинский автогигант объявил об уходе с 27 июля по 16 августа в плановый корпоративный отпуск, который обычно используется для ремонта, обслуживания и модернизации промышленного оборудования. В этом году отпуск также будет потрачен с дополнительной пользой: на заводе осуществят подготовку к производству Lada Granta с «автоматом».

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Естественно, в данном случае «автомат» технически является трансмиссией вариаторного типа (CVT). Вообще, изобретение вариатора значительно удешевило процесс автоматизации переключения передач в автомобилях бюджетного класса, и если бы не ограничения по «перевариваемому» вариатором крутящему моменту, а также вопросы к надёжности, то, возможно, это был бы идеальный тип трансмиссии.