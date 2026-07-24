Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» начал подготовку к производству Lada Granta с АКПП
Автоматическая трансмиссия в данном случае, конечно же, вариаторного типа.
реклама

Хоть в планы «АвтоВАЗа» в своё время и входил постепенный отказ от Lada Granta как от бесконечно устаревшего автомобиля, а ему на смену должна была прийти Lada Iskra, но сложившаяся объективная реальность пока вынуждает предприятие выпускать обе модели параллельно. И поскольку европейские, японские и американские автобренды избаловали отечественного автолюбителя комфортом, и тот начал требовать автоматические трансмиссии в машинах отечественного производства, причём даже в самых доступных, то «АвтоВАЗу» приходится этот запрос удовлетворять.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, сегодня тольяттинский автогигант объявил об уходе с 27 июля по 16 августа в плановый корпоративный отпуск, который обычно используется для ремонта, обслуживания и модернизации промышленного оборудования. В этом году отпуск также будет потрачен с дополнительной пользой: на заводе осуществят подготовку к производству Lada Granta с «автоматом».

реклама

Естественно, в данном случае «автомат» технически является трансмиссией вариаторного типа (CVT). Вообще, изобретение вариатора значительно удешевило процесс автоматизации переключения передач в автомобилях бюджетного класса, и если бы не ограничения по «перевариваемому» вариатором крутящему моменту, а также вопросы к надёжности, то, возможно, это был бы идеальный тип трансмиссии.

#россия #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada granta
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter