Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bild: Volkswagen может отказаться от ряда своих моделей с целью сокращения издержек
С этого обычно начинается конец славной истории.
реклама

Некогда пример для подражания, немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen сейчас переживает не лучшие времена. Причин этому, как оно часто бывает в жизни, сразу несколько: здесь и откровенная ошибка с принудительным переходом на электротягу, в чём немецкие автобренды безнадёжно отстали от китайских, и неадекватная ценовая политика, и отказ Германии от российских энергоносителей, сделавший себестоимость машин гораздо выше.

В итоге Volkswagen регулярно всплывает в новостях то по причине закрытия очередного завода, то по причине массового увольнения сотрудников, и вот теперь немецкий таблоид Bild отрапортовал о плане руководства концерна об отказе от нескольких моделей ради сокращения издержек.

Источник изображения: Bloomberg.

реклама

Как уточняется, «под нож» могут попасть до половины, или порядка десяти не очень популярных моделей, в том числе Volkswagen Jetta, Skoda Fabia и Porsche Taycan. Предполагается, что эта мера позволит концерну сэкономить свыше 7 миллиардов долларов.

Подобное положение дел свидетельствует о кризисе в Volkswagen: все автоконцерны, которые переживали вышеупомянутые события, в конечном счёте заканчивали плачевно — они либо вынужденно объединялись с другими компаниями, либо обращались за помощью к государству. По какому пути пойдут немцы, пока сказать сложно: проблемы есть, но до коллапса всё-таки дело пока не дошло.

#экономика #автомобили #германия #промышленность #транспорт #volkswagen #volkswagen ag #volkswagen group
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter