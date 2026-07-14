С этого обычно начинается конец славной истории.

Некогда пример для подражания, немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen сейчас переживает не лучшие времена. Причин этому, как оно часто бывает в жизни, сразу несколько: здесь и откровенная ошибка с принудительным переходом на электротягу, в чём немецкие автобренды безнадёжно отстали от китайских, и неадекватная ценовая политика, и отказ Германии от российских энергоносителей, сделавший себестоимость машин гораздо выше.

В итоге Volkswagen регулярно всплывает в новостях то по причине закрытия очередного завода, то по причине массового увольнения сотрудников, и вот теперь немецкий таблоид Bild отрапортовал о плане руководства концерна об отказе от нескольких моделей ради сокращения издержек.

Источник изображения: Bloomberg.

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Как уточняется, «под нож» могут попасть до половины, или порядка десяти не очень популярных моделей, в том числе Volkswagen Jetta, Skoda Fabia и Porsche Taycan. Предполагается, что эта мера позволит концерну сэкономить свыше 7 миллиардов долларов.

Подобное положение дел свидетельствует о кризисе в Volkswagen: все автоконцерны, которые переживали вышеупомянутые события, в конечном счёте заканчивали плачевно — они либо вынужденно объединялись с другими компаниями, либо обращались за помощью к государству. По какому пути пойдут немцы, пока сказать сложно: проблемы есть, но до коллапса всё-таки дело пока не дошло.