Станцию уже давно пора сводить с орбиты.

Хоть Международная космическая станция (МКС) и является самым дорогостоящим и крупным рукотворным объектом, вращающимся по орбите вокруг Земли, но время берёт своё. Причём, во всех смыслах. Начнём с того, что МКС уже банально устарела, и с каждым новым годом требует всё более тщательного и дорогого обслуживания. Кроме того, строилась станция во времена, когда казалось, что отношения России с Западом безоблачные и будут таковыми всегда.

Нынешняя геополитическая ситуация уже не позволяет сотрудничать в столь масштабных стратегических проектах, и космос, равно как и все остальные сферы человеческой деятельности, неизбежно будет дробиться на национальные кластеры. Впрочем, ещё несколько лет МКС полетает.

Источник изображения: ChatGPT.

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Как сообщили средства массовой информации со ссылкой на итоги встречи первого вице-премьера России Дениса Мантурова и главы NASA Джареда Айзекмана, Москва и Вашингтон разработали «совместную программу», подразумевающую завершение полёта МКС в конце 2030 года, а также рассмотрели вопросы относительно «контролируемого сведения» станции с орбиты.

Будущее исследования космоса стороны видят в национальных орбитальных станциях, и, как уточнил Мантуров, Россия заявила о готовности обсуждать с США все вопросы и механизмы взаимопомощи при возникновении нештатных ситуаций на будущих орбитальных станциях. Проще говоря, космические державы, несмотря на сегментацию космоса, намерены при необходимости оказывать друг другу в нём поддержку.