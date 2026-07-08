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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» начал сборку четвёртого корпуса реактора для строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Это последний реактор в рамках данного проекта.
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Ключевым агрегатом в любой атомной электростанции, естественно, является ядерный реактор, в котором и происходит вся «магия» превращения энергии атома в тепловую энергию. Помимо развития собственной атомной энергетики Россия в лице госкорпорации «Росатом» также активно реализует мечты дружественных или нейтральных государств. В частности, Египта.

Источник изображения: «Росатом».

Так, сегодня пресс-служба «Росатома» отчиталась о начале сборки четвёртого корпуса реактора строящейся атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Это последний корпус реактора, который поедет из России на соответствующую стройплощадку.

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Предполагается, что первый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» будет введён в эксплуатацию в 2028 году. Всего же на станции будут работать четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый. Итого суммарная проектная мощность всей станции — 4 800 МВт, что для Египта станет серьёзным энергетическим подспорьем.

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