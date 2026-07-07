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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россияне в первом полугодии текущего года взяли автокредитов на сумму порядка 894 млрд рублей
Или примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Поскольку автомобили в России стремительно перестают быть доступными для широких слоёв населения, то на помощь приходит автомобильное кредитование. И если в прошлом году на фоне запредельно высоких процентных ставок, вызванных взвинченной ключевой ставкой ЦБ РФ, автокредитование, как и в целом кредитование, сильно «сдулось», то в этом году на фоне «потепления» монетарной политики оно начало возвращаться в некое подобие нормы.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, ВТБ сообщил о том, что за первое полугодие текущего года россияне взяли кредитов на покупку автомобиля на сумму порядка 894 миллиардов рублей, что примерно на 40% превосходит показатель первого полугодия прошлого года.

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Отметим, что общая сумма автокредитов выросла не только из-за увеличившегося спроса, но из-за поднявшихся цен на сами автомобили. Собственно, нетрудно понять, что 894 миллиарда рублей в реальном выражении сегодня — это радикально меньшее количество готовой автомобильной продукции, чем, скажем, несколько лет назад.

#россия #финансы #экономика #автомобили #транспорт
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