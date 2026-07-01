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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Седан Belgee S50 в России стали предлагать в комплектациях с дополнительными подушками безопасности
А также с дополнительными «зимними» опциями.
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Седан Belgee S50 (Geely Emgrand) пользуется достаточно большой популярностью на российском рынке, и вот, как сообщила профильная пресса, данный автомобиль отныне будет предлагаться в более богато оснащённых комплектациях.

Источни изображения: Beelgee

Так, в комплектации «Стиль», которая считается средней, Belgee S50 получил две дополнительные (боковые) подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также обзавёлся электроподогревом лобового стекла. Причём переплатить за дополнительные элементы безопасности и комфорта придётся всего ничего: ранее машина в комплектации «Стиль» предлагалась за 2,130 млн рублей, а теперь — за 2,136 млн рублей.

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В старшей комплектации «Престиж» помимо всего вышеперечисленного S50 получил ещё и подгрев задних сидений. Переплата также совершенно символическая относительно общей стоимости автомобиля: вместо 2,310 млн рублей придётся выложить 2,316 млн рублей.

А вот седан в начальной комплектации «Актив» никаких изменений, в том числе ценовых, не претерпел: 1,9 млн рублей за версию с «механикой», 1,5-литровым 122-сильным двигателем и сугубо базовым набором опций и возможностей.

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