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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Возрождённая «Волга» пока не собирается поставлять автомобили на экспорт
В этом в принципе нет смысла, учитывая дороговизну данных машин.
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Автомобили возрождённого бренда Volga, в основу которых легли машины китайского бренда Geely, поступили в продажу на российском рынке всего около двух недель назад, и ещё даже близко непонятно, как они себя хотя бы на нём покажут, однако у отдельных избыточно оптимистично настроенных журналистов уже возникают мысли об экспансии. И вот, в пресс-службе Volga сообщили о том, что бренд пока не собирается поставлять автомобили на экспорт.

Источник изображения: VOLGA.

Вместо этого, что совершенно логично и естественно, предприятие-производитель сосредоточится на наполнении внутреннего рынка.

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Следует понимать, что на экспортных рынках автомобили Volga в принципе не смогут быть конкурентоспособными, поскольку их стоимость по выходе из российского завода изначально завышена из-за таможенных пошлин при ввозе машинокомплектов на сборочное предприятие. Поэтому даже теоретически говорить о какой-то экспансии «Волги», и уж тем более на рынки, избалованные хорошо известными и более доступными из-за отсутствия пошлин и сборов брендами, совершенно бессмысленно.

Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд Volga представляет собой три машины: седан C50 (Geely Preface), кроссовер K40 (Geely Atlas) и кроссовер K50 (Geely Monjaro).

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga
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