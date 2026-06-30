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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков: Россия ведёт контакты с другими странами на тему импорта нефтепродуктов
Такое решение станет шагом к стабилизации топливного рынка.
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Топливная тема в России сейчас весьма болезненная, и изображать, будто всё в порядке, решению реально существующей проблемы совсем не способствует. Для стабилизации топливного рынка, который расшатался на фоне повреждений объектов топливно-энергетического комплекса и связанного с этим ажиотажного спроса, необходимы избыточные поставки топлива на рынок, и обеспечить их в текущей ситуации можно только импортом из стран, готовых соответствующие поставки обеспечить.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководство страны ведёт контакты с другими государствами касательно возможности импорта нефтепродуктов. По словам Пескова, такое решение в случае его реализации станет ещё одним шагом к стабилизации топливного рынка в условиях ажиотажного спроса.

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С какими конкретно государствами идут соответствующие обсуждения, в Кремле уточнять не стали и, видимо, не собираются.

Следует понимать одну несложную вещь: топливо является критически важным продуктом, от которого зависит не только и не столько возможность отдельных граждан кататься по своим делам на личных автомобилях, сколько функционирование экстренных служб и транспортных компаний. Постоянная доступность топлива, без ограничений и условий, по адекватным ценам, в таких случаях критически важна, иначе вся эта разница в конечном счёте будет переложена на кошельки конечных потребителей.

#россия #экономика #транспорт
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