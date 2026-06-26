Один из ключевых элементов замыкания ядерного топливного цикла.

В атомной энергетике отсутствует такое понятие, как «отходы»: есть облучённое, отработавшее ядерное топливо, которое затем можно переработать и использовать в ядерных установках, функционирующих на других принципах — например, в «быстрых» реакторах. Пока что это запредельно далёкая мечта, но с каждым годом она всё-таки становится ближе. Так, пресс-служба госкорпорации «Росатом» поведала о плане строительства нового, крупнейшего в России радиохимического завода для переработки отработавшего ядерного топлива.

Источник изображения: «Росатом»

Предприятие будет строиться по модульному принципу: это позволит гораздо быстрее ввести его в эксплуатацию, а дальше добавлять «модули» для наращивания мощности. Проект подразумевает, что на мощность в 400 тонн отработавшего ядерного топлива первый модуль завода выйдет уже в 2030-е годы.

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Отметим, что переработка ядерного топлива является одним из ключевых элементов в так называемом замыкании ядерного топливного цикла — когда «отходы» работы атомных электростанций одного типа являются топливом для станций другого типа, и наоборот. В качестве примера можно привести «быстрый» реактор БН-800 на Белоярской АЭС, который уже сравнительно давно полностью работает на МОКС-топливе, получаемом путём переработки отработавшего ядерного топлива.

В «Росатоме» напомнили, что сейчас в России действуют два завода по переработке ядерного топлива: в Озёрске и в Железногорске. Их суммарной мощности скоро перестанет хватать для обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики, поэтому помимо строительства нового предприятия также будет проведена масштабная модернизация двух вышеупомянутых заводов. Так, производственную мощность завода в Озёрске планируют к 2035 году увеличить до 400 тонн в год, а завода в Железногорске — до 200 тонн к 2029 году. Таким образом, к середине 2030-х в России, по плану, будет перерабатываться свыше тысячи тонн отработавшего ядерного топлива ежегодно.