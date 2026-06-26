Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России появится крупнейший в стране завод по переработке отработавшего ядерного топлива
Один из ключевых элементов замыкания ядерного топливного цикла.
реклама

В атомной энергетике отсутствует такое понятие, как «отходы»: есть облучённое, отработавшее ядерное топливо, которое затем можно переработать и использовать в ядерных установках, функционирующих на других принципах — например, в «быстрых» реакторах. Пока что это запредельно далёкая мечта, но с каждым годом она всё-таки становится ближе. Так, пресс-служба госкорпорации «Росатом» поведала о плане строительства нового, крупнейшего в России радиохимического завода для переработки отработавшего ядерного топлива.

Источник изображения: «Росатом»

Предприятие будет строиться по модульному принципу: это позволит гораздо быстрее ввести его в эксплуатацию, а дальше добавлять «модули» для наращивания мощности. Проект подразумевает, что на мощность в 400 тонн отработавшего ядерного топлива первый модуль завода выйдет уже в 2030-е годы.

реклама

Отметим, что переработка ядерного топлива является одним из ключевых элементов в так называемом замыкании ядерного топливного цикла — когда «отходы» работы атомных электростанций одного типа являются топливом для станций другого типа, и наоборот. В качестве примера можно привести «быстрый» реактор БН-800 на Белоярской АЭС, который уже сравнительно давно полностью работает на МОКС-топливе, получаемом путём переработки отработавшего ядерного топлива.

В «Росатоме» напомнили, что сейчас в России действуют два завода по переработке ядерного топлива: в Озёрске и в Железногорске. Их суммарной мощности скоро перестанет хватать для обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики, поэтому помимо строительства нового предприятия также будет проведена масштабная модернизация двух вышеупомянутых заводов. Так, производственную мощность завода в Озёрске планируют к 2035 году увеличить до 400 тонн в год, а завода в Железногорске — до 200 тонн к 2029 году. Таким образом, к середине 2030-х в России, по плану, будет перерабатываться свыше тысячи тонн отработавшего ядерного топлива ежегодно.

#россия #экономика #техника #промышленность #наука #энергетика #атомная энергетика
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter