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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
Номинально станция гораздо мощнее, но на 100% она никогда не работала.
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Рост потребления электрической энергии вкупе с проходящими процессами модернизации генерирующего оборудования ведёт к росту мощности, при которых работают электростанции в России. В частности, сегодня пресс-служба компании «РусГидро» сообщила о том, что крупнейшая ГЭС и самая мощная электростанция в стране вообще — Саяно-Шушенская — работает на максимальном значении мощности за весь период своей эксплуатации: 5 450 МВт.

Источник изображения: «РусГидро».

Вчера, добавили в «РусГидро», на станции был установлена рекордная суточная выработа электроэнергии — 127,8 миллиона киловатт-часов. В компании отметили, что это штатный, нормальный режим работы станции. При этом следует отметить, что номинально Саяно-Шушенская ГЭС способна работать на мощности в 6 400 МВт, но, по всей видимости, такой необходимости никогда не было, поэтому рекордным значением и стала мощность на целых 950 МВт ниже номинала.

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В вышеописанном режиме станция каждую секунду пропускает через себя порядка 2 800 кубометров воды. Для наглядности: этого объёма воды семье из трёх человек хватит примерно на 250—300 месяцев жизни в зависимости от потребностей.

#россия #экономика #энергетика
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