А также новый рекорд количества забитых голов.

Несмотря на то, что в США, где в этом году преимущественно (параллельно с Мексикой и Канадой) проводится чемпионат мира по футболу, непосредственно футбол в общемировом понимании данного вида спорта не так популярен, как во всём остальном мире, но это отнюдь не помешало соревнованию установить новый абсолютный рекорд посещаемости. Как сообщила пресс-служба FIFA, в общей сложности матчи чемпионата посетили более 3,6 миллиона человек.

Источник изображения: FIFA.

Предыдущий рекорд — 3,587 млн посетителей — был установлен, страшно сказать, в 1994 году, и, что любопытно, опять же в США.

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Вместе с тем, добавили в FIFA, на текущем чемпионате установлен новый рекорд числа забитых голов — 177. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году на чемпионате мира в Катаре.

При всём этом следует помнить, что текущий чемпионат по футболу находится в самом разгаре: финальный матч будет сыгран 19 июля. Так что общее число посетителей, равно как и забитых голов, к концу турнира явно будет запредельно высоким.