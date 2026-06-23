Водитель в кабине на всякий случай присутствовал, но за весь маршрут ему ни разу не пришлось вмешаться в управление.

Практически всем техническим прогрессом мы обязаны жажде максимизации прибыли при минимизации издержек. Уже на нашем веку без работы останутся водители грузовиков, и вот, сегодня «Яндекс» отчитался о первой проведённой полностью в автономном (беспилотном) режиме поездке грузовика «Роботрак» из Москвы в Санкт-Петербург.

Источник изображения: «Яндекс».

В качестве подтверждения «Яндекс» опубликовал короткий ускоренный видеоролик с основными фрагментами пути. О тех, кому интересно посмотреть весь восьмичасовой маршрут, компания тоже позаботилась и выложила соответствующий колоссальный файл на «Яндекс. Диске».

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Как отметили в компании, грузовик ехал с прицепом по трассе М-11 «Нева», а протяжённость маршрута составила порядка 700 километров. Водитель-испытатель присутствовал в кабине «Роботрака», но ни разу не вмешался в управление, что и позволяет заявить о первой полностью беспилотной поездке грузового автомобиля из фактической столицы России в северную.

За время пути грузовик не просто ехал в своей полосе, но и опережал более медленный транспорт, объезжал различные препятствия и проходил пункты взимания оплаты за проезд. Как отметили в «Яндексе», «Роботрак», если не считать точку прибытия, остановился всего один раз, и то по плану — с целью отдыха водителя-испытателя.

Следует понимать, что конкретно в сегменте грузового и коммерческого транспорта беспилотные технологии будут внедряться максимально быстро, поскольку это в интересах владельцев машин и транспортных компаний. Без водителя «трак» может вкалывать круглые сутки с перерывами лишь на дозаправку и техобслуживание, практически бесконечно зарабатывая для своего владельца деньги. С водителем же из графика стабильно вылетают от 8 до 12 часов. Так что автономные грузовики несут пользу не только для хозяев, но и для конечных потребителей, до которых товары будут доставляться значительно быстрее. Понятно, что в одночасье все грузовики беспилотными не станут, и спрос на водителей в ближайшие 10—15 лет сохранится, но тенденция в целом предельно ясна.