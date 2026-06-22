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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге превысило 400 тысяч
По крайней мере, по официальной статистике городских властей.
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Будучи вторым по населению и, как следствие, по уровню богатства городом России, Санкт-Петербургу положено иметь развитое малое и среднее предпринимательство. И вот, как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов, количество субъектов малого и среднего бизнеса в ней впервые за всё время ведения соответствующей статистики превысило 400 тысяч.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметил Беглов, развитие малого и среднего бизнеса является гарантом обеспечения Санкт-Петербурга всеми основными товарами и услугами, поэтому поддержка бизнесменов и их сотрудников является одной из ключевых задач городской администрации.

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За пять лет рост составил более 13%, что, конечно, совершенно незначительно. Здесь следует сразу оговориться, дабы понимать одну простую вещь: город не резиновый, и мест для ведения успешного бизнеса в нём далеко не бесконечность. Данная статистика лишь свидетельствует о том, что малый и средний бизнес в Петербурге уже находится на пике своего развития.

#россия #экономика
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