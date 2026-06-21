Одна минута задержки трамвая обходится в 8 тысяч рублей. Лучше этим не заниматься.

Наземный общественный транспорт внутри населённых пунктов обладает целым рядом преимуществ, которыми он наделён для того, чтобы чётко укладываться в график движения и успевать развозить пассажиров по нужным им пунктам назначения. Впрочем, жизнь не идеальна, и регулярно на дорогах происходят мелкие и не очень происшествия, из-за которых, в частности, нарушается график движения общественного транспорта.

Источник изображения: Дептранс Москвы.

И если колёсный общественный транспорт может объехать двух торопыг на легковушках, то трамвай такой роскоши лишён, и ему приходится ждать, пока препятствие не будет убрано с дороги. Создание помех движению трамваев облагается штрафом, и вот, как сообщил Дептранс Москвы, в столице с 2022 года с водителей взыскали более 100 миллионов рублей за задержки движения трамваев. В среднем, как отметили в столичном Дептрансе, одна минута задержки трамвая обходится виновникам в 8 тысяч рублей, а учитывая, что подобные нарушения редко длятся всего одну минуту, то средний размер взыскания за одно нарушения превышает 235 тысяч рублей.

реклама

Наиболее частыми причинами задержек движения трамвая, отметили в Дептрансе Москвы, являются дорожно-транспортные происшествия на путях, выезд на пути, неправильная парковка, а также повреждение трамвайной инфраструктуры.

Иными словами, препятствовать движению трамвая недальновидно сразу по двум причинам: во-первых, трамвай большой и тяжёлый, и авария с его участием обычно крайне печально заканчивается для легкового автомобиля, а во-вторых, это попросту дорого. Заплатить две средние и три медианные московские зарплаты за такое нарушение — как ни крути, сомнительное удовольствие.