Он был крупнейшим и самым продолжительным за 25 лет эксплуатации.

Ростовская АЭС поэтапно начала вводиться в эксплуатацию в 2001 году. Первый энергоблок станции в середине марта этого года подошёл к масштабной плановой модернизации и капитальному ремонту, который в пресс-службе «Росэнергоатома» назвали крупнейшим за всю четверть века эксплуатации, и вот, сегодня процесс завершился. Причём, как дополнительно отмечено, с опережением графика на 10 суток.

Источник изображения: Управление информацией и общественных связей Ростовской АЭС.

Согласно пресс-релизу, ремонту подверглось всё основное оборудование реакторной установки и систем безопасности, а также цилиндр высокого давления турбины и основное оборудование турбинного отделения. Что до модернизации, то она затронула системы безопасности, водоочистные сетки на блочной насосной станции, насосы, а также кабель и оборудование систем автономного энергоснабжения.

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По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, все выполненные работы позволят получить лицензию на продление эксплуатации первого энергоблока после 2031 года.