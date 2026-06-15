И это — за трое суток. Для сравнения, вторая часть собрала гораздо больше только за первый день.

Как и в целом мировой, российский кинобизнес подчиняется ровно тем же правилам: пока франшиза приносит какие-никакие деньги, её необходимо эксплуатировать и «выжимать» досуха. Именно по этой причине мы видим фильмы с уходящими практически в бесконечность порядковыми номерами. Пока трудно судить, какое будущее ждёт отечественную киносерию «Холоп», но третья часть продемонстрировала явно и существенно более скромные результаты, чем её предшественницы.

Источник изображения: Централ Партнершип.

Так, по статистике ЕАИС, за первый уик-энд лента «Холоп 3» режиссёра Клима Шипенко собрала чуть больше 261 миллиона рублей. Если учесть предпродажи, то общая сумма возрастёт до 285 миллионов рублей. В отрыве от контекста сумма кажется внушительной, однако следует помнить, что первый «Холоп» в декабре 2019 года, то есть, при совсем другой покупательной способности рубля, за аналогичный период собрал 306 миллионов рублей, а «Холоп 2» только в день 1 января 2024 года собрал 315 миллионов рублей.

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Всё это наводит на мысль о том, что решение создателей картины о переносе её премьеры с нового года на лето, когда у людей отпуска и желание проводить свободное время где угодно, но только не в душных кинозалах, было ошибочным. Безусловно, никакой катастрофы не произошло, но по итоговым показателям кассовых сборов «Холопа 3» это явно ударит.