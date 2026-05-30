С учётом замечаний правительства.

Идея продажи «красивых» автомобильных номеров в России витает чуть ли не с момента восстановления в стране капиталистического строя. Несмотря на то, что такое решение позволило бы вывести данный бизнес из «тени» и пополнить региональные бюджеты, на то, чтобы соответствующий законопроект добрался до Госдумы, потребовались десятки лет и обновление депутатского корпуса.

Первая редакция законопроекта была отклонена правительством из-за недостаточно чётко сформулированных в ней понятий того, что считать «красивым» номером, кто будет определять его «красоту», куда вообще перечислять средства и как вся система в принципе будет работать. И вот по прошествии нескольких недель в Госдуму был внесён доработанный законопроект.

Источник изображения: ChatGPT.

Согласно имеющимся в распоряжении журналистов сведениям, в обновлённой версии законопроекта упоминаются два вида регистрационных знаков, которые смогут зарезервировать граждане: уникальные и индивидуальные, причём перепродавать машину с таким номером будет нельзя в течение трёх лет.

Как справедливо отметили журналисты, формулировки в обновлённом законопроекте такие, что, скорее всего, его вновь отправят на доработку. В частности, неясна разница между «уникальными» номерами и «индивидуальными», а также непонятно, что скрывается за термином «зарезервировать», и почему, если трактовать слово «зарезервировать» как что-то временное, номер нельзя приобрести один раз и навсегда.

На самом деле, следует понимать, что создание новых законов — это дотошный процесс, ведь в идеале в них не должно быть недосказанности, возможности двойного толкования и различных «дыр», которыми будут пользоваться злоумышленники. Особенно когда речь идёт о продаже услуг. Так что в данном случае лучше подождать ещё некоторое время: жили десятилетиями без официальной возможности покупки «красивого» номера, можно потерпеть ещё несколько месяцев.