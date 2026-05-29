Неудивительно, что люди в это поверили.

Различные информационные «вбросы» не получали бы и доли того внимания, что они получают, если бы в обществе не было веры в то, что это, в принципе, вполне возможно. Так, некоторое время назад по Сети начала гулять информация о готовящемся с 1 июня запрете на использование мобильных телефонов рядом с бензоколонками на автозаправочных станциях, и дошло до того, что опровергать эти сведения пришлось МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что вышеизложенная информация не соответствует действительности, так как нормы пожарной безопасности на автозаправках регламентированы соответствующей нормативной базой, и в ней запрета на пользование средствами сотовой связи на данных объектах не прописано.

С одной стороны, конечно, мобильные телефоны при работе никаких искр не создают. С другой стороны, обилие сомнительных принятых решений правительства России подтолкнуло общество к тому, чтобы поверить в вышеупомянутую «утку».