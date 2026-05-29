Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МЧС опровергли слухи о запрете использования мобильных телефонов на автозаправках
Неудивительно, что люди в это поверили.
реклама

Различные информационные «вбросы» не получали бы и доли того внимания, что они получают, если бы в обществе не было веры в то, что это, в принципе, вполне возможно. Так, некоторое время назад по Сети начала гулять информация о готовящемся с 1 июня запрете на использование мобильных телефонов рядом с бензоколонками на автозаправочных станциях, и дошло до того, что опровергать эти сведения пришлось МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что вышеизложенная информация не соответствует действительности, так как нормы пожарной безопасности на автозаправках регламентированы соответствующей нормативной базой, и в ней запрета на пользование средствами сотовой связи на данных объектах не прописано.

реклама

С одной стороны, конечно, мобильные телефоны при работе никаких искр не создают. С другой стороны, обилие сомнительных принятых решений правительства России подтолкнуло общество к тому, чтобы поверить в вышеупомянутую «утку».

#россия
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter