События в мире Михаил Андреев
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
Ранее автомобиль получил ОТТС. А его полноценная премьера состоится в начале июня.

Российский автомобильный бренд Senat, под которым будут производиться существенно более «приземлённые» машины представительского класса, чем люксовые Aurus, активно готовится к полноценной премьере, назначенной на 4 июня этого года. На днях первая модель нового бренда — седан Senat 900 — получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а сегодня у новой марки заработал официальный сайт, где были показаны первые изображения автомобиля и озвучены его ключевые характеристики.

Источник изображения: SENAT.

Итак, информация от автожурналистов и из ОТТС полностью подтвердилась: перед нами модифицированный автомобиль Hongqi H9 в его максимально возможной комплектации — с постоянным полным приводом и V-образным 6-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объёмом 3 литра и мощностью 326 л. с. при крутящем моменте в 450 Нм.

Согласно заверениям производителя, машина в такой конфигурации будет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,5 секунд. Конечно, в наши дни такой динамикой уже никого не удивишь, тем более что даже мейнстримовые модели автомобилей уже нередко имеют схожие разгонные характеристики, но в целом значение достойное.

Источник изображения: SENAT.

Двигатель работает в паре с 8-диапазонной гидромеханической автоматической трансмиссией, умеющей на лету регулировать распределение тяговых усилий. Автомобиль оснащается пневмоподвеской, обладает высоким уровнем шумоизоляции, сидениями с полным электрическим управлением, проекционным экраном, доводчиками дверей и прочими элементами удобства.

Источник изображения: SENAT.

О ценах пока ничего неизвестно. Хотелось бы, чтобы за счёт особенностей российского законодательства, в особенности таможенного, данный автомобиль по стоимости хотя бы приблизился к стоимости Hongqi H9 на родине — в Китае. Потому что после растаможки и уплаты утильсбора в России оригинальный автомобиль по цене улетает за любые мыслимые и немыслимые пределы.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #hongqi #hongqi h9 #senat #senat 900
