Причём, чем крупнее город и моложе выборка респондентов, тем эта доля выше. Но в среднем более половины.

Как вы хорошо знаете, в 2022 году западный бизнес взял под козырёк и, забыв, что при капитализме правительство отвечает перед капиталом, а не наоборот, ушёл с российского рынка практически в полном объёме. Часть западного бизнеса в стране под любыми предлогами осталась, но практически все, что были на слуху, ушли. И вот, по прошествии четырёх лет тоска по привычным брендам в России не охладевает.

Так, согласно исследованию ассоциации «Группа 7/89», которое оказалось в распоряжении издания «Ведомости», 56% россиян хотели бы возвращения западных компаний на российский рынок. Радикально против такого сценария только 27% респондентов.

Больше всего желающих среди автолюбителей, которые тоскуют по западным автомобилям и не готовы смириться с необходимостью пересаживаться на бессчётное количество китайских и китайско-российских автобрендов. Возвращения западных автобрендов хотели бы 41% респондентов, производителей кино, музыки и видеоигр — 27%. Порядка четверти опрошенных также хотели бы вновь увидеть официальные поставки косметики, мебели, стройматериалов, программного обеспечения и других товаров.

Примечательно, что чем моложе участники опроса, тем выше среди них доля тоскующих по западным брендам. Так, в возрасте от 18 до 29 лет таких 84%, а в возрасте от 60 лет и старше — всего 38%. Что, в общем-то, неудивительно: молодёжь выросла на западных продуктах, в том числе культурных.

Следует понимать, что ряд представителей европейского, американского, южнокорейского и японского бизнеса уходили из России, образно говоря, хлопнув дверью. Допускать таких деятелей обратно на российский рынок или нет — вопрос дискуссионный. Что до остальных, которых либо вынудили уйти, либо они просто провели такой сомнительный риск-менеджмент, то просить возвращаться, конечно, не надо, но и препятствовать их добровольному возвращению тоже не следует. В любом случае, обсуждать это всё можно долго, но пока ни о каком восстановлении статуса-кво в отношениях России и Запада даже близко речи не идёт.