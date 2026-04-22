События в мире Михаил Андреев
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Здесь, как оно часто бывает, палка о двух концах.

Текущие принятые в России, да и в целом в мире ограничения скорости разрабатывались несколько десятилетий назад, ещё в прошлом веке, под тогдашние реалии автомобилестроения и темпа жизни в целом. Загородная скорость в 90 км/ч условно в 1980-х и в 2020-х — это два радикально разных параметра при нынешней торопливой жизни, а также при текущем уровне развития автомобильных тормозных механизмов и систем стабилизации.

Во многом ситуацию для автолюбителей спасает нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. То есть, если на конкретном участке дороги скорость ограничена 90 км/ч, то вы можете ехать 110 км/ч и не попадать на штрафы от автоматических систем фотовидеофиксации. Формально-то это, конечно, превышение, но получить за него штраф практически невозможно.

Источник изображения: ChatGPT.

Последнее время по Сети гуляет крайне непопулярная в среде автомобилистов информация о снижении вышеуказанного нештрафуемого порога, но зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов сегодня заявил, что думская фракция, которую он представляет — «Единая Россия» — не поддержала данную инициативу. По словам Бессарабова, эксперименты такого рода не ведут к позитивным результатам и в целом вызывают чувство несправедливости.

Как оно часто бывает, данная тема неоднозначная. Дело в том, что нештрафуемый порог в 20 км/ч актуален для любых скоростных режимов, и в этом и заключается проблема. Одно дело, когда вы едете 130 км/ч там, где ограничение 110 км/ч, тогда это превышение всего на 18%. Совсем другое дело, когда вы мчитесь 40 км/ч по участку с ограничением в 20 км/ч — это уже превышение в два раза. Возможно, механизм нештрафуемого порога имеет смысл полностью пересмотреть и переработать, но автолюбители уже привыкли к текущим правилам, и менять их, тем более сейчас, контрпродуктивно.

#россия #автомобили #транспорт
