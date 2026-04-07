В конечном счёте он на 6,6 тысяч километров побьёт рекорд экспедиции «Апполон-13». Об этом сообщает NASA.

Пилотируемые миссии к Луне не осуществлялись больше пятидесяти лет, и колоссальная доля человечества сугубо в силу своего возраста не застала ни космическую гонку, ни технологические прорывы в этой сфере. Вернуть в современное общество ощущение покорения космоса призвана миссия «Артемида-2» в составе астронавтов Рида Уайсмана, Виктора Гловера, Кристины Кук и Джереми Хансена на корабле «Орион», которая в ночь с 1 на 2 апреля по московскому времени отправилась в экспедицию в сторону единственного естественного спутника Земли.

И вот сегодня NASA сообщила о том, что экипаж «Артемиды-2» побил рекорд дальности полёта человека от Земли, установленный в 1970 году экспедицией «Аполлон-13» и составляющий 400 171 километр (248 655 миль). На данный момент речь идёт о считанных десятках и сотнях километров, однако ближе к завершению первой фазы экспедиции, перед возвращением на Землю, экипаж обогнёт обратную сторону Луны, и, тем самым, в конечном счёте побьёт рекорд «Аполлона-13» на 6 606 километров (4 105 миль).

Так что очередной маленький шаг для человека и гигантский скачок для всего человечества произошёл. Задаваться вопросами о практическом смысле этого мероприятия не стоит: здесь больше наука ради науки, и ничего предосудительного в этом нет.