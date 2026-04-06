Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Выпуск продукции машиностроения в Москве в прошлом году увеличился на 40%
В основном это станки, лифты, роботизированные системы и другие высокотехнологичные отрасли.

В лихой период отечественной истории Москва утратила свой статус одного из центров российского машиностроения. Процесс восстановления этого статуса продолжается, причём, по большей части за счёт низкого старта, весьма неплохими темпами. Так, согласно комментарию заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, выпуск продукции машиностроения в столице в 2025 году увеличился на 40,2% по сравнению с 2024 годом.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметил Ликсутов, в Москве функционируют промышленные предприятия, представляющие более чем 20 отраслей, а в машиностроительной отрасли задействовано более 260 предприятий с общим штатом в 20 тысяч сотрудников.

Лидирующими производствами являются выпуск станков, лифтов, конвейеров, металлообрабатывающих центров, насосов и различных роботизированных систем. Одни направления демонстрируют скромный рост, другие же выросли кратно. Например, по словам Ликсутова, отгрузка станков и продукции для металлообработки по сравнению с 2024 годом выросла вдвое, а производство конвейеров — в четыре раза. Кроме того, отметил заместитель столичного градоначальника, практически с нуля организовано производство оборудования для очистки воды.

Необходимо понимать, что в условиях, в которых Россия оказалась после 2022 года, когда страну фактически поставили перед необходимостью опираться исключительно на собственные силы, возрождение промышленности является краеугольным камнем всего дальнейшего процесса развития государства.

#россия #экономика #промышленность #москва
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter