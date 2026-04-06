В лихой период отечественной истории Москва утратила свой статус одного из центров российского машиностроения. Процесс восстановления этого статуса продолжается, причём, по большей части за счёт низкого старта, весьма неплохими темпами. Так, согласно комментарию заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, выпуск продукции машиностроения в столице в 2025 году увеличился на 40,2% по сравнению с 2024 годом.

Как отметил Ликсутов, в Москве функционируют промышленные предприятия, представляющие более чем 20 отраслей, а в машиностроительной отрасли задействовано более 260 предприятий с общим штатом в 20 тысяч сотрудников.

Лидирующими производствами являются выпуск станков, лифтов, конвейеров, металлообрабатывающих центров, насосов и различных роботизированных систем. Одни направления демонстрируют скромный рост, другие же выросли кратно. Например, по словам Ликсутова, отгрузка станков и продукции для металлообработки по сравнению с 2024 годом выросла вдвое, а производство конвейеров — в четыре раза. Кроме того, отметил заместитель столичного градоначальника, практически с нуля организовано производство оборудования для очистки воды.

Необходимо понимать, что в условиях, в которых Россия оказалась после 2022 года, когда страну фактически поставили перед необходимостью опираться исключительно на собственные силы, возрождение промышленности является краеугольным камнем всего дальнейшего процесса развития государства.