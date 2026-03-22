Слишком уж много контрафакта наводнило российский рынок, а это небезопасно.

Любой автомобиль нуждается в обслуживании, а рано или поздно — в замене тех или иных компонентов или узлов. В более стабильный исторический период с этим не было никаких проблем, но в наши дни риск нарваться на контрафакт и откровенную «паль» превышает все психологические пределы. И если в установке условного контрафактного салонного фильтра ничего страшного нет, то вот замена запчастей, связанных с управлением транспортным средством, на низкокачественные, может привести уже к трагическим последствиям.

Поэтому Минпромторг России предложил ввести в стране обязательную маркировку автомобильных запчастей. Подразумевается, что маркировка будет вводиться поэтапно, а процесс должен начаться с 1 сентября текущего года.

Повлияет ли это на качество и на доступность запчастей в стране, вопрос пока открытый. По мнению экспертов, главным средством борьбы с контрафактом является образование автолюбителей: не могут фирменные запчасти стоить дешевле своей рыночной стоимости, поэтому не стоит пытаться сэкономить на замене элементов автомобиля, являющегося средством повышенной опасности — в первую очередь для самого владельца.

В экспериментальном режиме маркировка автомобильных запчастей проходит в России с февраля прошлого года и продолжится до 31 августа текущего года.