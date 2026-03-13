Что неудивительно, ведь предприятие выпускает порядка 70% электропоездов и соответствующих вагонов в России.

Входящий в состав Трансмашхолдинга (ТМХ) Демиховский машиностроительный завод в 1992 году стал ключевым производителем электропоездов в России. По статистике, предприятие выпускает порядка 70% соответствующей техники в стране, поэтому, особенно при учёте постоянной модернизации подвижного состава, неудивительно, что за эти десятилетия суммарно на заводе собрали уже 12 000 вагонов электропоездов.

Источник изображения: Трансмашхолдинг (ТМХ).

Соответствующим известием сегодня поделилась пресс-служба ТМХ. Юбиляром стал вагон модели ЭП2ДМ: он одновременно является и двенадцатитысячным выпущенным на заводе вагоном вообще, и пятисотым вагоном конкретно данной модели в частности.

Вагоны модели ЭП2ДМ в Трансмашхолдинге называют разработанными с учётом пожеланий пассажиров и эксплуатантов. Данные вагоны полностью современные, оснащены местами для маломобильных пассажиров, местами для провоза велосипедов, а также обладают розетками для подзарядки мобильных устройств и даже возможностью подзаряжать электросамокаты.

ЭП2ДМ пошли в серию осенью 2022 года.