Такое производство обязано быть импортозамещённым. По целому ряду соображений.

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» в следующем месяце запустит на промышленной площадке Ульяновского автозавода производство электронных блоков управления, подушек и ремней безопасности, а также рулевых колёс. Об этом гласит сообщение пресс-службы компании, которое затем распространили средства массовой информации.

Отмечено, что на предприятии будут внедрены технологии, которые ранее в российской автомобильной промышленности не использовались. Например, литьё каркасов рулевых колёс из магниевого сплава и производство материалов для подушек безопасности.

Так что можно сказать, что производство будет импортозамещающим, а в такой отрасли это критически важно. Иначе можно, как весной 2022 года, остаться и без систем стабилизации курсовой устойчивости, и без антиблокировочной системы, и без «подушек», временно продавая, по сути, «голые» автомобили, которые по современным нормам допускать на дороги общего пользования небезопасно.

Как дополнили в группе «Соллерс», объём инвестиций в создание данного производства составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 миллиарда — льготный заём, предоставленный Фондом развития промышленности.