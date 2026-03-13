Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Ульяновске наладят производство систем автомобильной безопасности и блоков управления
Такое производство обязано быть импортозамещённым. По целому ряду соображений.

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» в следующем месяце запустит на промышленной площадке Ульяновского автозавода производство электронных блоков управления, подушек и ремней безопасности, а также рулевых колёс. Об этом гласит сообщение пресс-службы компании, которое затем распространили средства массовой информации.

Может быть интересно

Отмечено, что на предприятии будут внедрены технологии, которые ранее в российской автомобильной промышленности не использовались. Например, литьё каркасов рулевых колёс из магниевого сплава и производство материалов для подушек безопасности.

Так что можно сказать, что производство будет импортозамещающим, а в такой отрасли это критически важно. Иначе можно, как весной 2022 года, остаться и без систем стабилизации курсовой устойчивости, и без антиблокировочной системы, и без «подушек», временно продавая, по сути, «голые» автомобили, которые по современным нормам допускать на дороги общего пользования небезопасно.

Как дополнили в группе «Соллерс», объём инвестиций в создание данного производства составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 миллиарда — льготный заём, предоставленный Фондом развития промышленности.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #уаз
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
5

Сейчас обсуждают

deema35
22:37
Кто делает эти новости? Магазин который надеется что к нему побегут другие люди в надежде что и им повезет.
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
Дмитрий Малинин
22:19
Да длсс даже по картинка видно что намного лучше!
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
Ni9999
22:11
Они бу еще с RIVA TNT сравнили, наркоманы чёртовы
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
mozghru
22:01
Ну учитывая,что модули памяти ломаются более чем редко. Траблы с гарантией- реальное свинство.
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
Игорь Виком
21:50
я в Сербии у нас всё открывается, может через впн?
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Сергей Анатолич
21:35
Вообще то СМС это и есть пейдженговая связь, её просто встраивают в свои тарифы мобильные операторы. Поэтому, например после замены сим карты, связь и интернет работает практически сразу, а смс начина...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Dentarg
21:12
О, збс, спс. Не открывается правда, но я понял. Буквально пару дней назад проверял - одни экранки были.
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Сергей Анатолич
20:54
Не, ну классная гарантия!👍🏻
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
Phantom Lord
20:34
Логика и либерда!? Никогда такого не было )))
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Игорь Виком
20:18
вот https://rezka.ag/films/fiction/83642-udachi-veselya-ne-sdohni-2025-latest.html
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter