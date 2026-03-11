У судна будет соответствующий ледовый класс. Но прокладывать ему путь всё равно будут ледоколы.

Учитывая современную геополитическую ситуацию, водных транспортных артерий, полностью защищённых от пиратства, боевых действий и просто политической ангажированности тех или иных государств, практически не осталось. Обеспечивать торговую связь Европы с Азией по защищённому морскому маршруту — Северному морскому пути — где обитают разве что белые медведи, и то не везде, может только Россия, и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) решила потихоньку пользоваться открывшейся возможностью.

Источник изображения: Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).

Как сообщила пресс-служба ОСК, её конструкторский блок уже разрабатывает первый в России и уникальный для мира по совокупности характеристик большой контейнеровоз, предназначенный для работы в арктических широтах. Как отмечает ОСК, заказчиком судна выступило АО «Росатом Арктика».

Контейнеровоз будет иметь ледовый класс Arc7, что позволит ему преодолевать лёд толщиной до 1,7 метра, а его грузовая вместимость составит свыше 4 800 контейнеров. Понятно, что в реальности контейнеровозы будут следовать по уже проложенному ледоколами маршруту, но на всякий случай ледовый класс и соответствующая подготовка судна обязательны.

Следует отметить, что сейчас России не оставлено другого выхода, кроме как кратно, а то и на порядки наращивать строительство собственных судов гражданского назначения.