О том, что данный план сохраняется, заявил глава Минэнерго Турции.

Длительный, но критически важный для активно промышленно развивающейся Турции проект атомной электростанции (АЭС) «Аккую» потихоньку подходит к этапу запуска первого энергоблока. Руководство республики намерено начать выработку электроэнергии на первом энергоблоке уже в этом году, и сегодня глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил, что этот план остаётся в силе.

Источник изображения: АО «Аккую Нуклеар».

После запуска первого энергоблока, добавил глава ведомства, в эксплуатацию будут постепенно вводиться и оставшиеся три. В режиме полной проектной мощности АЭС «Аккую» будет вырабатывать 4 800 МВт электрической энергии, что составит примерно 10% всего объёма выработки в Турции.

Напомним, что АЭС «Аккую» строится по проекту госкорпорации «Росатом» и состоит из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый. Как идея данная станция существует уже больше полутора десятилетий, а непосредственно строительство началось в 2018 году. Предполагается, что полностью станция будет введена в эксплуатацию весной 2028 года.