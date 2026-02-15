Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый энергоблок строящейся по российскому проекту АЭС «Аккую» в Турции запустят в этом году
О том, что данный план сохраняется, заявил глава Минэнерго Турции.

Длительный, но критически важный для активно промышленно развивающейся Турции проект атомной электростанции (АЭС) «Аккую» потихоньку подходит к этапу запуска первого энергоблока. Руководство республики намерено начать выработку электроэнергии на первом энергоблоке уже в этом году, и сегодня глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил, что этот план остаётся в силе.

Может быть интересно

Источник изображения: АО «Аккую Нуклеар».

После запуска первого энергоблока, добавил глава ведомства, в эксплуатацию будут постепенно вводиться и оставшиеся три. В режиме полной проектной мощности АЭС «Аккую» будет вырабатывать 4 800 МВт электрической энергии, что составит примерно 10% всего объёма выработки в Турции.

Напомним, что АЭС «Аккую» строится по проекту госкорпорации «Росатом» и состоит из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый. Как идея данная станция существует уже больше полутора десятилетий, а непосредственно строительство началось в 2018 году. Предполагается, что полностью станция будет введена в эксплуатацию весной 2028 года.

#россия #экономика #энергетика #турция #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
14
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
12

Сейчас обсуждают

Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
linux4ever
15:30
Вас ожидает много сюрпризов после обновлений: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/end-of-servicing-plan-for-third-party-printer-drivers-on-windows
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Bernigan
15:30
iranpast это не помогает(
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
ark-bak
14:51
Онанируй если хочешь быть здоров.
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
ark-bak
14:49
По ветру они пойдут со своей политикой.
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
randomXP
13:58
Ага, есть от Свифтек отличный универсальный водоблок чисто на ГПУ, я на нем сидел на куце карт от 7950 до 1070 50 градусов под нагрузкой - максимум, который я видел на чипе, при условии, что карта вс...
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter