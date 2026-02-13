Все три металла критически важны для любой серьёзной экономики.

Поскольку мы пока живём не в виртуальном, а в максимально материальном мире, то горнодобыча остаётся первичной отраслью современной экономики. И вот, согласно комментарию пресс-службы правительства Хабаровского края, в прошлом году регион до рекордного уровня нарастил добычу таких металлов, как золото, медь и олово.

Источник изображения: ChatGPT.

Уточняется, что в 2025 году в Хабаровском крае было добыто 34,4 тонны золота, 3,5 тысячи тонн олова и 210 тысяч тонн меди. Рост по сравнению с 2024 годом составил 22,4%, 42% и 530% соответственно.

Логично будет предположить, что в 2026 году показатели добычи этих ценнейших для широких отраслей народного хозяйства металлов дополнительно возрастут. Причина простая: внутреннее потребление первичных продуктов в России увеличивается на фоне роста промышленного производства.