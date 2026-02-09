Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
NASA из-за непогоды перенесла на 12 февраля запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
В составе миссии Crew-12, состоящей из четырёх человек.

Освоение космоса и поддержание работоспособности Международной космической станции (МКС) остаётся одним из немногих каналов реального взаимодействия России, США и ЕС. Российские космонавты участвуют в запусках американских пилотируемых миссий, и наоборот, и соответствующие фотографии воспринимаются как своего рода картинки из прошлой жизни.

Может быть интересно

Экипаж миссии Crew-12. Источник изображения: NASA.

Ближайший запуск корабля ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon в рамках миссии Crew-12 был назначен на среду, 11 февраля, но из-за неблагоприятных прогнозируемых погодных условий перенесён на четверг, 12 февраля. Запуск с мыса Канаверал во Флориде назначен на 05:38 по местному времени, или на 13:38 по московскому времени.

Миссия Crew-12 доставит на МКС четырёх новых членов экипажа: астронавтов NASA Джека Хэтэуэй и Джессику Меир, астронавта ESA Софи Адено и космонавта «Роскосмоса» Андрея Федяева.

Сейчас все члены экипажа пребывают в предполётном карантине — это стандартная процедура, призванная исключить возможность занесения инфекций и вирусов на борт МКС.

#россия #сша #техника #космос #евросоюз #наука #nasa #ес #esa #«роскосмос»
Сейчас обсуждают

Dentarg
23:32
Необоснованное и незаконное - разные вещи. Ещё веселее, когда закон защищает богатых и их инструменты от бедных. "Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра же с...
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
lighteon
23:09
Что можно сказать? Бенч работает...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Waramagedon
23:09
статья больше выглядит как лохотрон.
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
Waramagedon
23:04
это называется - спекуляция. В отличии от крипты, картошку можно кушать. А крипта - она в пустыне никому не нужна. или как сейчас на Украине без электричества и интернета.
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
lighteon
22:22
Так напишите, в чем проблема?) Может кто пользоваться будет +)
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Котэ
22:03
лет 20 все бегут и бегут на линукс, а в унылом глинуксе пользователей как около нуля было, так и осталось, большой привет местному уо говномесу линукса ирэнпасту
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:59
И 7 и Vista поддерживает
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
IRanPast
21:49
Этой видеокарте хватило бы и 16 гигов, но куртка зажала....
Энтузиаст купил и протестировал официально не выпущенный вариант GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти
Hard-Workshop
21:47
я пока что на 13.4 каталисте хочу провести тесты, он и на хр установлен, и на 7 и на 10 винде, да руки никак не дойдут. Кстати, 12.4 или 12.6 каталист есть под висту, чтобы и на десятке установился, ч...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:35
Для 3100 я бы использовал 12.4 для ХР и 12.6 Legacy для 7...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
