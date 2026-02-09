В составе миссии Crew-12, состоящей из четырёх человек.

Освоение космоса и поддержание работоспособности Международной космической станции (МКС) остаётся одним из немногих каналов реального взаимодействия России, США и ЕС. Российские космонавты участвуют в запусках американских пилотируемых миссий, и наоборот, и соответствующие фотографии воспринимаются как своего рода картинки из прошлой жизни.

Экипаж миссии Crew-12. Источник изображения: NASA.

Ближайший запуск корабля ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon в рамках миссии Crew-12 был назначен на среду, 11 февраля, но из-за неблагоприятных прогнозируемых погодных условий перенесён на четверг, 12 февраля. Запуск с мыса Канаверал во Флориде назначен на 05:38 по местному времени, или на 13:38 по московскому времени.

Миссия Crew-12 доставит на МКС четырёх новых членов экипажа: астронавтов NASA Джека Хэтэуэй и Джессику Меир, астронавта ESA Софи Адено и космонавта «Роскосмоса» Андрея Федяева.

Сейчас все члены экипажа пребывают в предполётном карантине — это стандартная процедура, призванная исключить возможность занесения инфекций и вирусов на борт МКС.