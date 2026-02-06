Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Венгрии началось строительство нового энергоблока АЭС «Пакш» по российскому проекту
Новые энергоблоки будут примерно втрое мощнее уже эксплуатируемых на станции.

Если отбросить в сторону вопрос недостаточных мощностей предприятий по переработке облучённого ядерного топлива, и пусть и микроскопический, но всё же риск аварии, то атомные электростанции являются наиболее экологически чистыми частными случаями тепловых электростанций. Сами посудите: топливо десятками тысяч тонн или миллионами кубометров не сжигается, энергия вырабатывается, а на выходе полезные ядерные изотопы, к тому же ещё и пригодные к переработке и дальнейшему использованию в реакторах нового типа.

Может быть интересно

Источник изображения: «Росатом»

Венгрия современные европейские гонения на атомную энергетику не разделяет, поэтому ещё двенадцать лет назад договорилась с «Росатомом» расширить АЭС «Пакш» («Пакш-2») с использованием реакторов типа ВВЭР-1200. И вот вчера после длительных процессов согласования, особенно в текущих геополитических реалиях, из которых Венгрия, будучи членом ЕС, вынуждена выкручиваться, строительство нового энергоблока началось. О старте заливки «первого бетона» в будущий фундамент здания реактора сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Согласно комментарию Лихачёва, расширение станции позволит Венгрии на многие годы, если не сказать десятилетия вперёд планировать своё экономическое развитие, в том числе в энергонагруженных секторах экономики.

Напомним, что первоначально АЭС «Пакш» строилась по советскому/российскому проекту и состоит из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 мощностью 440 МВт каждый. Реакторы ВВЭР-1200 обладают почти втрое большей мощностью — 1200 МВт. После расширения на АЭС «Пакш» таких реакторов будет два. Процесс строительства займёт много лет, но ожидание явно того стоит.

#россия #экономика #энергетика #венгрия #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
2
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
22
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
15
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
6

Сейчас обсуждают

lighteon
18:41
Не нужно меня считать Intel'о-боем после этих слов, я больше сторонник теоремы Эскобара глядя на текущее положение дел. Но если у пользователя Intel'а руки примые, то он как минимум в 2К попробует пок...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
test1
18:39
с вин10 было так же,только с версии 20h1 оно стало более менее норм в использовании и затем уже норм версия была 21h2
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Chihonya
18:34
Бедный кот, вы все врети!!!!
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
18:28
кот слился, и тычет только вумную синтетику)))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
18:27
пока жи мне хоть 1 ресурс с 5090, где 14700к быстрее в среднем от 5игр+ в тестах? твоя курураза 10-20% проигрывает по фпс. Пока твоя многопоточность пригодиться отсталая, у райзенов уже будет 12-16 яд...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
mozghru
18:27
Картоха на марсе рулит.Дело не в движке,а в прямых руках разрабов.
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
Денис Гринкевич
18:15
твой курурзный многопоток в синтетике нафик некому не усрался )
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
18:15
клоун ты в любой игре давай на 5080 зарубимся 1080p/1440p ни в одной игре у тебя фпс выше не будет
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Шлюха Непранов
18:11
На его задержки можно внимание не обращать Так как он спалил скрин установки репака с ошибкой unarc,т.е. память нестабильна.щекастый видимо так старался похвастать скрином что натыкал от балды,чем ме...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Chihonya
18:05
Он только рассказывает какой крутяцкий проц у него, а показать бенч киберпука сцыт, самим же предложенный, вернее он глянул видимо и решил не выкладывать, дабы не опозориться)))) Ща начнет петь песни ...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter