Новые энергоблоки будут примерно втрое мощнее уже эксплуатируемых на станции.

Если отбросить в сторону вопрос недостаточных мощностей предприятий по переработке облучённого ядерного топлива, и пусть и микроскопический, но всё же риск аварии, то атомные электростанции являются наиболее экологически чистыми частными случаями тепловых электростанций. Сами посудите: топливо десятками тысяч тонн или миллионами кубометров не сжигается, энергия вырабатывается, а на выходе полезные ядерные изотопы, к тому же ещё и пригодные к переработке и дальнейшему использованию в реакторах нового типа.

Источник изображения: «Росатом»

Венгрия современные европейские гонения на атомную энергетику не разделяет, поэтому ещё двенадцать лет назад договорилась с «Росатомом» расширить АЭС «Пакш» («Пакш-2») с использованием реакторов типа ВВЭР-1200. И вот вчера после длительных процессов согласования, особенно в текущих геополитических реалиях, из которых Венгрия, будучи членом ЕС, вынуждена выкручиваться, строительство нового энергоблока началось. О старте заливки «первого бетона» в будущий фундамент здания реактора сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Согласно комментарию Лихачёва, расширение станции позволит Венгрии на многие годы, если не сказать десятилетия вперёд планировать своё экономическое развитие, в том числе в энергонагруженных секторах экономики.

Напомним, что первоначально АЭС «Пакш» строилась по советскому/российскому проекту и состоит из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 мощностью 440 МВт каждый. Реакторы ВВЭР-1200 обладают почти втрое большей мощностью — 1200 МВт. После расширения на АЭС «Пакш» таких реакторов будет два. Процесс строительства займёт много лет, но ожидание явно того стоит.