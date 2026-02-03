Каждый день «канаткой» смогут пользоваться по 6,8 тысяч человек. Будут ли — уже другой вопрос.

Трансграничная канатная дорога между Россией (Благовещенск) и Китаем (Хэйхэ), являющаяся не столько объектом транспортной инфраструктуры, сколько символическим проектом, демонстрирующим добрососедские и взаимовыгодные отношения между РФ и КНР, будет введена в эксплуатацию к концу лета текущего года. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По словам Орлова, в ходе реализации проекта строители и инженеры столкнулись с проблемами с доступом к оборудованию, но постепенно они были решены, и глава региона выразил уверенность в том, что запуск канатной дороги состоится примерно в августе.

Отметим, что как идея трансграничная канатная дорога, связывающая Россию и Китай, родилась ещё в 2015 году, когда никто и помыслить не мог о том, что отношения РФ и западных стран будут разрушены, по сути, до основания. Строительство канатной дороги началось в 2019 году, и вот, ведётся до сих пор. В том числе из-за вышеописанных сложностей.

По замыслу, максимальная пропускная способность данного вида транспорта составит 13,6 тысяч человек (по 6,8 тысяч человек каждом направлении) в сутки. Будет ли «канатка» загружена хотя бы на четверть от максимума — пока вопрос даже не открытый, а распахнутый настежь.