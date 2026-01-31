Впоследствии они будут устанавливаться на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

В России существует программа субсидирования перевода автомобилей на газобаллонное оборудование (метан или пропан/бутан). Такой транспорт более экологичен и, что особенно важно для перевозчиков, существенно более экономичен. Процесс идёт, и чтобы он не упёрся в отсутствие достаточного количества инфраструктуры для заправки сжатого газа в баллоны конечного транспорта, нужно развитию этой инфраструктуры всячески способствовать.

Источник изображения: «Кировский компрессор» / концерн «Калашников» / ПАО «Кировский завод «Маяк» / Агентство по технологическому развитию Минпромторга России.

Так, пресс-служба концерна «Калашников», в состав которого входит ПАО «Кировский завод «Маяк», и Агентство по технологическому развитию Минпромторга России, сообщили о том, что учреждённое ими предприятие «Кировский компрессор» начало выпускать детали для производства основных узлов блоков безмасляных компрессоров.

Такие агрегаты, отметили в пресс-службе «Калашникова», применяются на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях для сжатия природного газа. Применение безмасляных компрессоров за счёт их конструктивных особенностей позволяет максимально чисто компримировать (сжимать) газ и исключить необходимость в установке дорогостоящего оборудования по удалению вкраплений масла из сжатого газа.

Предполагается, что после выхода на полную мощность с марта этого года «Кировский компрессор» будет полностью обеспечивать потребность газозаправочных станций в России в компрессорных блоках.