События в мире Михаил Андреев
ОДК изготовила третью серийную газовую турбину ГТД-110М для крупнейшей электростанции Юга России
Производство пока штучное, поэтому каждая такая выпущенная турбина — повод для отдельной новости.

Юг России исторически был энергодефицитным, что по мере развития данного региона стало проявляться в виде веерных отключений электроснабжения при пиковых нагрузках. Сейчас энергетическое машиностроение наращивает производство соответствующих установок для их последующей отправки в южные регионы.

В частности, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о передаче заказчику третьей серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Турбина поедет на юг страны, где будет установлена на «крупнейшую электростанцию» региона.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Здесь, собственно, начинаются загадки. Если говорить о Юге России в целом, то самой мощной тепловой электростанцией является Ставропольская ГРЭС. При этом в официальном пресс-релизе ОДК упомянут не Юг России в целом, а конкретно Ростовская область. Самой мощной тепловой электростанцией Ростовской области, соответственно, является Новочеркасская ГРЭС. Куда конкретно будет установлена новая турбина ГТД-110М, остаётся только гадать.

Напомним, что ГТД-110М стала первой отечественной газовой энергетической турбиной большой мощности. Номинальная мощность агрегата составляет больше 110 МВт, и турбины такого класса в России не производились даже в советский период — вместо этого предпочитали использовать оборудование производства немецкого конгломерата Siemens.

Первая ГТД-110М работает в составе ТЭЦ «Ударная» в Краснодарском крае, а вторую в начале осени прошлого года отправили на установку на одну из тепловых электростанций Ростовской области. И что-то нам подсказывает, что пунктом назначения третьей турбины будет та же станция, что и у второй.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
