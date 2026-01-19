Проблема стара, как сама автомобильная отрасль, и попытки её решить пока не особо продуктивны.

Моддинг/тюнинг автомобилей как явление существует столь же давно, как и сама автомобильная индустрия: автовладельцам всегда хочется сделать свою «самоходную бричку» красивее, удобнее, функциональнее и мощнее. В современном мире параметры автомобилей строго регулируются государствами, и «моддеры» порой даже не отдают себе отчёт в том, что вводимые ими изменения в машину запрещают её эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Чаще всего автовладельцы вносят изменения в головной свет: ставят газоразрядные («ксеноновые») или светодиодные (LED) лампы в непредназначенные для них фары, не заморачиваются регулировкой пучка света и не проходят в спецлабораториях освидетельствование транспортного средства на его пригодность к использованию на дорогах. При установке таких световых приборов водители прикрываются благими намерениями — повышением безопасности за счёт улучшения освещения проезжей части, однако реализация часто хромает на обе ноги, в результате чего такие фары слепят водителей встречного, а в особо запущенных случаях и попутного потока.

Текущие штрафы слишком незначительны, и в Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили Министерству внутренних дел (МВД) кратно ужесточить наказание за использование на автомобилях нештатных световых приборов и, что немаловажно, нештатных выхлопных систем. Предлагается либо выписывать владельцу такого автомобиля штраф в размере 30 000 рублей, либо лишать его права управления транспортным средством на срок до полугода.

И если с нештатными фарами всё более или менее понятно, то вот возвращаясь к теме изменения выхлопных систем, следует отметить, что под этот критерий давно пора подводить не только установку условных прямоточных глушителей туда, где они изначально не предусмотрены конструкцией, но и удаление отдельных элементов уже существующей выхлопной системы. Конкретно — удаление каталитических нейтрализаторов, очищающих выхлопы современных автомобилей, ради крайне незначительного повышения мощности.

Загвоздка кроется лишь в том, что владелец такого транспортного средства сначала должен «попасться» инспекторам с необходимым измерительным оборудованием, ведь по вездесущим камерам такие нарушения не определяются. И вот здесь мы приходим к незамысловатому выводу, что проблема не в размерах штрафов как таковых, а в невозможности оперативно выявлять нарушителей.